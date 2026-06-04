Защитник «Сан-Антонио» рассказал, как защищаться против лидера «Нью-Йорка» Брансона

Защитник команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл высказался об успешной опеке против лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона перед первой игрой финала, которая пройдёт в ночь на 4 июня.

«Думаю, что мне и помогло, это попытка играть с ним физически. Он, очевидно, ниже меня, но он очень атлетичный защитник, хорошо занимает свои позиции. Хорошо использует обманные движения, у него отличная работа ног.

Пытаюсь быть настолько дисциплинированным, насколько могу, ограничивать его пространство, но не давать ему тех углов, которые он ищет. На данный момент он видел практически все виды защиты, против него играли по-всякому», — приводит слова Касла издание ESPN.

Согласно статистике, которую приводят в ESPN, в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Брансон реализовал лишь 3 броска из 11 с игры, когда его опекал Касл.