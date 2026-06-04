«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» на старте финальной серии плей-офф НБА

Сегодня, 4 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио состоялся первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в матче одержали гости со счётом 105:95.

Больше всего очков в составе победителей набрал американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. На его счету 30 очков, три подбора и две передачи. Его партнёр по команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс завершил встречу с дабл-даблом: 18 очков и 12 подборов. Наибольшей результативностью у хозяев отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл. В его активе 26 очков, 12 подборов и две передачи.

Теперь счёт в серии 1-0 в пользу «Никс». Второй матч состоится на том же стадионе 6 июня.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».