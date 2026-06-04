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Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс, результат матча 4 июня 2026, счёт 95:105, 1-й матч финала плей-офф НБА 2025/2026

«Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» на старте финальной серии плей-офф НБА
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Сегодня, 4 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио состоялся первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в матче одержали гости со счётом 105:95.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Больше всего очков в составе победителей набрал американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. На его счету 30 очков, три подбора и две передачи. Его партнёр по команде доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс завершил встречу с дабл-даблом: 18 очков и 12 подборов. Наибольшей результативностью у хозяев отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл. В его активе 26 очков, 12 подборов и две передачи.

Теперь счёт в серии 1-0 в пользу «Никс». Второй матч состоится на том же стадионе 6 июня.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Календарь плей-офф НБА — 2025/2026
Сетка плей-офф НБА — 2025/2026
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