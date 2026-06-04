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4 июня главные новости спорта, хоккей, баскетбол, НБА, Единая Лига ВТБ, теннис, WTA, Ролан Гаррос

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио», определились все полуфиналисты «РГ». Главное к утру
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«Нью-Йорк Никс» в гостях обыграл «Сан-Антонио Спёрс» на старте финальной серии плей-офф НБА, стали известны полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде после того, как днём определились в женском, «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче за третье место Единой лиги и повёл в серии 2-0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» на старте финальной серии плей-офф НБА.
  2. Определились полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде.
  3. «Зенит» обыграл «Локо» во втором матче за третье место Единой лиги и повёл в серии 2-0.
  4. Сафонов вошёл в топ-10 самых дорогих вратарей мира по версии CIES.
  5. Флорентино Перес объявил о первом трансфере «Реала» в случае победы на выборах.
  6. Энрике Рикельме: Моуринью — не наш тренер. Я приведу в «Реал» суперзвзёдного наставника.
  7. Джон Купер из «Тампы» стал лучшим тренером сезона в НХЛ.
  8. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможное возвращение сборной России.
  9. «Не думаю, что она хочет бросать теннис». Винус Уильямс — о поражении Соболенко на «РГ».
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