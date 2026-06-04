«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио», определились все полуфиналисты «РГ». Главное к утру
«Нью-Йорк Никс» в гостях обыграл «Сан-Антонио Спёрс» на старте финальной серии плей-офф НБА, стали известны полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде после того, как днём определились в женском, «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче за третье место Единой лиги и повёл в серии 2-0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Нью-Йорк» в гостях обыграл «Сан-Антонио» на старте финальной серии плей-офф НБА.
- Определились полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде.
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