«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио», определились все полуфиналисты «РГ». Главное к утру

«Нью-Йорк Никс» в гостях обыграл «Сан-Антонио Спёрс» на старте финальной серии плей-офф НБА, стали известны полуфиналисты «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде после того, как днём определились в женском, «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче за третье место Единой лиги и повёл в серии 2-0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».