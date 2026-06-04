Финал Единой лиги: расписание на 4 июня

В четверг, 4 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день финальной серии, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 4 июня:

ЦСКА — УНИКС — 19:30 мск (счёт в серии 1-0).

В первом матче, который состоялся 2 июня в Москве, армейцы с крупным счётом 91:63 выиграли у казанцев и повели в серии, которая продлится до четырёх побед. После сегодняшней игры противостояние переедет в Казань.

В серии за третье место встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань», отыгравшие уже два матча — счёт 2-0 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.