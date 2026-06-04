ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию второго матча финала ЕЛ

Сегодня, 4 июня, в 19:30 мск на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоится второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Видеотрансляцию встреч проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте» и на официальном сайте турнира. Также посмотреть событие можно будет на телеплатформе Okko.

В первом матче, который состоялся 2 июня в Москве, армейцы с крупным счётом 91:63 выиграли у казанцев и повели в серии, которая продлится до четырёх побед. После сегодняшней игры противостояние переедет в Казань.