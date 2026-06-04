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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
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О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
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ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию 2-го матча финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию второго матча финала ЕЛ
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Сегодня, 4 июня, в 19:30 мск на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоится второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре.
Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляцию встреч проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте» и на официальном сайте турнира. Также посмотреть событие можно будет на телеплатформе Okko.

В первом матче, который состоялся 2 июня в Москве, армейцы с крупным счётом 91:63 выиграли у казанцев и повели в серии, которая продлится до четырёх побед. После сегодняшней игры противостояние переедет в Казань.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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