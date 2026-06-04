51% читателей «Чемпионата» считают, что «Сан-Антонио» победит «Нью-Йорк» в финале НБА

В ночь на 4 июня мск началась финальная серия плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой играют «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». «Чемпионат» проводил опрос, в котором пользователи выбирали потенциального чемпиона НБА в сезоне-2025/2026. Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.

Если у вас не открывается опрос, он доступен по ссылке.

Согласно результатам опроса, 51,3% опрошенных считают фаворитом «Сан-Антонио». В пользу «Нью-Йорка» голоса отдали 48,7% читателей.

Победу в первом матче со счётом 105:95 одержали игроки «Никс». Финальная серия будет продолжаться до четырёх побед. Вторая игра пройдёт в ночь на 6 июня в Сан-Антонио.

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