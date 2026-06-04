«Ни капли не волнуюсь». Вембаньяма — о поражении в первом матче финала НБА с «Нью-Йорком»

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», прокомментировал поражение в первом матче финальной серии сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1).

«Мы проигрывали и в других сериях ранее, но ни разу не попадали в финал, это очевидно, но я ни о чём не жалею. Я имею в виду, я ни капельки не волнуюсь после этого поражения», — приводит слова Вембаньямы издание Clutch Points.

Виктор провёл на паркете в первой игре 37.48, записав за это время на свой счёт 26 очков (4/12 с игры, 2/9 трёхочковых, 12/13 штрафных), 12 подборов, две передачи, три блок-шота, один перехват и шесть потерь.