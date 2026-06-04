Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ни капли не волнуюсь». Вембаньяма — о поражении в первом матче финала НБА с «Нью-Йорком»

«Ни капли не волнуюсь». Вембаньяма — о поражении в первом матче финала НБА с «Нью-Йорком»
Комментарии

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», прокомментировал поражение в первом матче финальной серии сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Мы проигрывали и в других сериях ранее, но ни разу не попадали в финал, это очевидно, но я ни о чём не жалею. Я имею в виду, я ни капельки не волнуюсь после этого поражения», — приводит слова Вембаньямы издание Clutch Points.

Виктор провёл на паркете в первой игре 37.48, записав за это время на свой счёт 26 очков (4/12 с игры, 2/9 трёхочковых, 12/13 штрафных), 12 подборов, две передачи, три блок-шота, один перехват и шесть потерь.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Безумие в финале НБА! Фанат выбежал на паркет ради селфи с Вембаньямой
Видео
Безумие в финале НБА! Фанат выбежал на паркет ради селфи с Вембаньямой
«Нью-Йорк» бесподобен. Уже 12 побед подряд в плей-офф и первая — в финале НБА! «Нью-Йорк» бесподобен. Уже 12 побед подряд в плей-офф и первая — в финале НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android