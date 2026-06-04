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Джош Харт повторил достижение О'Нила и Бёрда в первой игре финала НБА с «Сан-Антонио»

Джош Харт повторил достижение О'Нила и Бёрда в первой игре финала НБА с «Сан-Антонио»
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31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), установил уникальное достижение в первой игре финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (105:95).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Джош Харт стал лидером матча по подборам (15) и передачам (6) в своём первом матче в карьере в финале плей-офф. Согласно Opta Stats, всего с сезона-1954/1955 было два баскетболиста, которые в своей дебютной игре финала стали лидерами матча по подборам и передачам (учитывается, если кто-то набрал столько же передач и подборов) — легендарный центровой Шакил О'Нил (1995 год) и другая легенда баскетбола — Ларри Бёрд (1981 год).

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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