Джош Харт повторил достижение О'Нила и Бёрда в первой игре финала НБА с «Сан-Антонио»

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), установил уникальное достижение в первой игре финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (105:95).

Джош Харт стал лидером матча по подборам (15) и передачам (6) в своём первом матче в карьере в финале плей-офф. Согласно Opta Stats, всего с сезона-1954/1955 было два баскетболиста, которые в своей дебютной игре финала стали лидерами матча по подборам и передачам (учитывается, если кто-то набрал столько же передач и подборов) — легендарный центровой Шакил О'Нил (1995 год) и другая легенда баскетбола — Ларри Бёрд (1981 год).