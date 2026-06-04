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Форвард «Локомотива» Мур рассказал, что нужно изменить команде для победы над «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Мур рассказал, что нужно изменить команде для победы над «Зенитом»
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Американский форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Майкл Мур прокомментировал поражение во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

— По сравнению с первым матчем мы повысили интенсивность борьбы, но в итоге этого оказалось недостаточно. Энергия и старание должны оставаться на стабильно высоком уровне, чтобы выигрывать матчи. Мы старались, долгое время вели в счёте, но потом начались ошибки.

— В чём причина этих ошибок – усталость, эмоции?
— Сочетание того и другого. Когда идёт настолько плотная игра, усталость накапливается. И тут ты должен оставаться в фокусе, максимально ценить каждое владение. Если подчистим свою игру, уберём эти досадные мелочи, то всё у нас будет хорошо в следующих матчах серии.

Домашние трибуны всегда дают нам дополнительный импульс. Верю, что это поможет нам переломить ход серии. Вся команда ценит ту энергию, которую дают наши болельщики. И я очень жду возможности выйти на арену «Баскет-Холла» и исправить ситуацию, — приводит слова Мура пресс-служба команды.

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