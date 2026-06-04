Форвард «Локомотива» Мур рассказал, что нужно изменить команде для победы над «Зенитом»

Американский форвард команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Майкл Мур прокомментировал поражение во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

— По сравнению с первым матчем мы повысили интенсивность борьбы, но в итоге этого оказалось недостаточно. Энергия и старание должны оставаться на стабильно высоком уровне, чтобы выигрывать матчи. Мы старались, долгое время вели в счёте, но потом начались ошибки.

— В чём причина этих ошибок – усталость, эмоции?

— Сочетание того и другого. Когда идёт настолько плотная игра, усталость накапливается. И тут ты должен оставаться в фокусе, максимально ценить каждое владение. Если подчистим свою игру, уберём эти досадные мелочи, то всё у нас будет хорошо в следующих матчах серии.

Домашние трибуны всегда дают нам дополнительный импульс. Верю, что это поможет нам переломить ход серии. Вся команда ценит ту энергию, которую дают наши болельщики. И я очень жду возможности выйти на арену «Баскет-Холла» и исправить ситуацию, — приводит слова Мура пресс-служба команды.