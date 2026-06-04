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Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА, превзойдя Тима Данкана

Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА, превзойдя Тима Данкана
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22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», установил новый рекорд лиги в первом матче финала сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

Согласно ESPN Insights, Виктор стал самым молодым игроком, который оказался лучшим в своей команде по количеству очков и подборов в матче финала НБА. Предыдущим обладателем рекорда был легендарный Тим Данкан, выступавший за «Сан-Антонио», который установил это достижение в финале 1999 года также с «Нью-Йорк Никс».

В сегодняшнем матче французский центровой записал на свой счёт 26 очков и 12 подборов.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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