Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА, превзойдя Тима Данкана

22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», установил новый рекорд лиги в первом матче финала сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1).

Согласно ESPN Insights, Виктор стал самым молодым игроком, который оказался лучшим в своей команде по количеству очков и подборов в матче финала НБА. Предыдущим обладателем рекорда был легендарный Тим Данкан, выступавший за «Сан-Антонио», который установил это достижение в финале 1999 года также с «Нью-Йорк Никс».

В сегодняшнем матче французский центровой записал на свой счёт 26 очков и 12 подборов.