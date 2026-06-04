«Пусть повзрослеет. Не давите». 7-кратный чемпион НБА — об отношении публики к Вембаньяме

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри высказался об отношении аналитиков и фанатов к 22-летнему французскому центровому Виктору Вембаньяме, выступающему за команду «Сан-Антонио Спёрс».

«Я не говорю, что он не великолепен, он отлично играет в защите, но сейчас его пытаются сделать великим. Как будто он — божий дар для баскетбола… Дайте ему время. Пусть повзрослеет… Не давите на него. Пусть сам решает», — приводит слова Орри аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

В ночь на 4 июня «Сан-Антонио» встретился с «Нью-Йорк Никс» в первом матче финала сезона-2025/2026, где уступил со счётом 95:105.