Комиссионер НБА Сильвер высказался о сроках подготовки проекта НБА в Европе

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о развитии проекта НБА в Европе.

«Мы строго придерживаемся графика. Мы надеемся, что лига запустится в Европе в сезоне-2027/2028. Мы на верном пути. Окончательные заявки от франшиз должны быть поданы в конце июня. Мы очень воодушевлены открывающимися возможностями», — приводит слова Сильвера журналист Бретт Сигель в социальной сети Х.

Новая лига НБА в Европе, как ожидается, объединит клубы из нескольких европейских стран и станет аналогом баскетбольной Евролиги под эгидой американской лиги.

Ранее, в 2026 году журналист издания The Athletic Джо Вардон сообщил, что инвестиции в проект НБА в Европе составят свыше $ 1 млрд.