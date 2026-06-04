«Сан-Антонио» впервые проиграл первый матч финальной серии НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» после своего поражения в первом матче финала сезона-2025/2026 c «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1) прервала свою серию побед в дебютных играх противостояния за кубок.

Для коллектива из Техаса этот финал стал седьмым в истории и первым, где они потерпели поражение в дебютном матче. Также во всех предыдущих финалах «Сан-Антонио» лишь единожды проиграл серию.

1999-й: Победа над «Нью-Йорк Никс» (4-1);

2003-й: Победа над «Нью-Джерси Нетс» (4-2);

2005-й: Победа над «Детройт Пистонс» (4-3);

2007-й: Победа над «Кливленд Кавальерс» (4-0);

2013-й: Поражение от «Майами Хит» (3-4);

2014-й: Победа над «Майами Хит» (4-1).