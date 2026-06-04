Баскетболисты «Нью-Йорка» установили уникальное достижение

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» стала обладательницей рекорда североамериканской лиги после победы в первой игре финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (105:95).

После этого матча с «Сан-Антонио» баскетболисты «Нью-Йорка» одержали победы в семи выездных матчах подряд с двузначным перевесом в этом сезоне, что является абсолютным рекордом лиги.

Их серия началась ещё с первого раунда, где они встречались с «Атлантой Хоукс» и победили в итоге со счётом 4-2. Затем они выиграли две домашние встречи у «Филадельфии Сиксерс» (4-0), а в финале Восточной конференции ещё две у «Кливленд Кавальерс» (4-0).