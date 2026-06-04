МБА-МАИ объявила о подписании контракта с экс-разыгрывающим «Пари НН»

26-летний российский профессиональный баскетболист Александр Хоменко, играющий на позиции разыгрывающего защитника, стал игроком команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, о чём сообщила пресс-служба московского клуба.

Для Александра это возвращение в МБА-МАИ, где он выступал в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024, проведя в составе команды 61 матч. На его счету в составе столичного клуба — 520 очков, 201 подбор, 173 передачи, 84 перехвата и четыре блок-шота. Вместе с МБА разыгрывающий стал бронзовым призёром Кубка России в сезоне-2022/2023.

С 2024 года Хоменко был игроком «Пари Нижний Новгород», а в минувшем сезоне в среднем набирал 10,5 очка, 2,9 подбора и 2,6 передачи.