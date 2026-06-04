Видео с телефона фаната, выбежавшего на паркет к Вембаньяме в финале НБА

Фанат, который выбежал на паркет в первой четверти первого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1), выложил в социальных сетях видеоролик, который снял в момент своего забега.

Поклонник подбежал к 22-летнему звёздному центровому «Сан-Антонио» Виктору Вембаньяме и пытался подобрать ракурс, но голова французского баскетболиста с ростом 224 см так и не попала в кадр полностью. Затем фаната схватила охрана и вывела с арены в Сан-Антонио, передав полиции.

В сегодняшнем матче Вембаньяма записал на свой счёт 26 очков и 12 подборов.