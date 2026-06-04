Защитник «Локомотива» Коновалов рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл их во 2-м матче

Разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Макар Коновалов объяснил причины поражения во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

— Что скажешь по игре? Чего не хватило для победы?

— Мы достаточно неплохо начали по сравнению с первой игрой, показывали хорошую энергию в защите и нападении. Где-то не забили свои броски и могли к большому перерыву вести в счёте больше. Но на вторую половину «Зенит» вышел совсем с другим настроем, и мы не смогли на это ответить. Они выиграли у нас подбор, давили в защите, мы не могли нормально организовать своё нападение. В такой игре, конечно, очень обидно проигрывать. Вторая концовка подряд осталась за соперником. Но будем готовиться к домашним играм. Мы не собираемся сдаваться, будем играть до конца и стараться выиграть эту серию.

— Матч получился очень защитным, малорезультативным. На твой взгляд, почему так произошло?

— Думаю, обе команды старались играть жёстко. Плюс и мы, и они не забивали открытые броски. Наверное, сказывается какая-то усталость, но такие игры иногда случаются, — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.