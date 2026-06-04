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Защитник «Локомотива» Коновалов рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл их во 2-м матче

Защитник «Локомотива» Коновалов рассказал, за счёт чего «Зенит» обыграл их во 2-м матче
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Разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Макар Коновалов объяснил причины поражения во втором матче серии за третье место с «Зенитом» (61:64; счёт в серии 0-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
03 июня 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
64 : 61
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Жбанов - 15, Мартюк - 12, Фрейзер - 8, Роберсон - 6, Узинский - 5, Щербенев - 4, Карасёв - 4, Бако - 4, Емченко - 4, Шаманич - 2, Вольхин, Воронцевич
Локомотив-Кубань: Миллер - 12, Коновалов - 12, Хантер - 8, Мур - 7, Ищенко - 7, Хаджибегович - 6, Мартин - 5, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Самойленко

— Что скажешь по игре? Чего не хватило для победы?
— Мы достаточно неплохо начали по сравнению с первой игрой, показывали хорошую энергию в защите и нападении. Где-то не забили свои броски и могли к большому перерыву вести в счёте больше. Но на вторую половину «Зенит» вышел совсем с другим настроем, и мы не смогли на это ответить. Они выиграли у нас подбор, давили в защите, мы не могли нормально организовать своё нападение. В такой игре, конечно, очень обидно проигрывать. Вторая концовка подряд осталась за соперником. Но будем готовиться к домашним играм. Мы не собираемся сдаваться, будем играть до конца и стараться выиграть эту серию.

— Матч получился очень защитным, малорезультативным. На твой взгляд, почему так произошло?
— Думаю, обе команды старались играть жёстко. Плюс и мы, и они не забивали открытые броски. Наверное, сказывается какая-то усталость, но такие игры иногда случаются, — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

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