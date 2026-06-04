«Сан-Антонио» впервые с 2005-го проиграл в финале НБА команде, где не было Леброна Джеймса

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» потерпела первое поражение в финале лиги с 2005 года в противостоянии с командой, в составе которой не было четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

В ночь на 4 июня «Спёрс» проиграли первый матч финальной серии «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1). А в 2005-м они в финале трижды уступили «Детройт Пистонс», а затем они трижды выходили в решающую стадию сезона, где встречались с командами, в составе которых был Леброн.

1999-й: победа над «Нью-Йорк Никс» (4-1);

2003-й: победа над «Нью-Джерси Нетс» (4-2);

2005-й: победа над «Детройт Пистонс» (4-3);

2007-й: победа над «Кливленд Кавальерс» (4-0);

2013-й: поражение от «Майами Хит» (3-4);

2014-й: победа над «Майами Хит» (4-1).