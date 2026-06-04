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«Сан-Антонио» впервые с 2005-го проиграл в финале НБА команде, где не было Леброна Джеймса

«Сан-Антонио» впервые с 2005-го проиграл в финале НБА команде, где не было Леброна Джеймса
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» потерпела первое поражение в финале лиги с 2005 года в противостоянии с командой, в составе которой не было четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

В ночь на 4 июня «Спёрс» проиграли первый матч финальной серии «Нью-Йорк Никс» (95:105; счёт в серии 0-1). А в 2005-м они в финале трижды уступили «Детройт Пистонс», а затем они трижды выходили в решающую стадию сезона, где встречались с командами, в составе которых был Леброн.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

1999-й: победа над «Нью-Йорк Никс» (4-1);
2003-й: победа над «Нью-Джерси Нетс» (4-2);
2005-й: победа над «Детройт Пистонс» (4-3);
2007-й: победа над «Кливленд Кавальерс» (4-0);
2013-й: поражение от «Майами Хит» (3-4);
2014-й: победа над «Майами Хит» (4-1).

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