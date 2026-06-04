«Я что *****?» Защитник «Нью-Йорка» Харт — об уходах с площадки в четвёртых четвертях

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после победы в первом матче финала с «Сан-Антонио Спёрс» высказался о решениях тренерского штаба убирать его с площадки в четвёртых четвертях в играх сезона-2025/2026.

«В те моменты я определённо не видел картину в целом… Я возвращался домой и думал: «Чёрт возьми, я что, *****? Я что, плохой баскетболист?» — приводит слова Харта издание Clutch Points.

В сегодняшней встрече с «Сан-Антонио» Джош Харт стал лидером матча по подборам (15) и передачам (6) в своей первой игре в карьере в финале плей-офф.