Лидер «Нью-Йорка» Брансон рассказал об атмосфере в команде после победы над «Спёрс»

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (105:95; 1-0) в первом матче финальной серии НБА отметил важность доверия внутри команды и рассказал об атмосфере в коллективе.

«Думаю, всё начинается с уверенности в себе. Она приходит благодаря моей работе. Но самое главное — знать, что партнёры тебя поддерживают, особенно на выезде. В такой атмосфере это имеет огромное значение. Они доверяют мне, а я доверяю им. Именно это помогло нам дойти до нынешнего этапа. Поэтому я очень благодарен своим партнёрам», — приводит слова Брансона пресс-служба НБА.

Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

Следующий матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня.