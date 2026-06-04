Экс-тренер «Милуоки» Риверс оценил игру Вембаньямы в первом матче финала НБА

Бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился впечатлениями от первого матча финальной серии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (95:105; 0-1). По его словам, лидер «Спёрс» Виктор Вембаньяма выглядел суетливым и слишком много контролировал мяч.

«Уже в первой половине я написал, что Виктор Вембаньяма выглядит слишком суетливым. Соперники заставили его торопиться. У него что-то около шести-семи потерь. Очень много возился с мячом. У команд есть вся возможная статистика. Пусть это звучит безумно, но я бы посмотрел, сколько раз он ударил мячом о пол. Казалось, что он провёл гораздо больше времени за ведением. Другой показатель – время владения. Сколько он держал мяч у себя. Выглядело гораздо больше обычного. Это полностью устраивало «Никс», — приводит слова Риверса NBA Courtside в социальной сети Х.