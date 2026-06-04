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Экс-тренер «Милуоки» Риверс оценил игру Вембаньямы в первом матче финала НБА

Экс-тренер «Милуоки» Риверс оценил игру Вембаньямы в первом матче финала НБА
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Бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился впечатлениями от первого матча финальной серии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (95:105; 0-1). По его словам, лидер «Спёрс» Виктор Вембаньяма выглядел суетливым и слишком много контролировал мяч.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Уже в первой половине я написал, что Виктор Вембаньяма выглядит слишком суетливым. Соперники заставили его торопиться. У него что-то около шести-семи потерь. Очень много возился с мячом. У команд есть вся возможная статистика. Пусть это звучит безумно, но я бы посмотрел, сколько раз он ударил мячом о пол. Казалось, что он провёл гораздо больше времени за ведением. Другой показатель – время владения. Сколько он держал мяч у себя. Выглядело гораздо больше обычного. Это полностью устраивало «Никс», — приводит слова Риверса NBA Courtside в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
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