Аналитик ESPN Уиндхорст: Вембаньяма не смог справиться с Карлом-Энтони Таунсом

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст после первого матча финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (105:95; 1-0) высоко оценил оборонителные действия центрового «Никс» Карла-Энтони Таунса против французского лидера «Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я бы не сказал, что «Никс» украли первый матч серии – они его заслуженно забрали. Если посмотреть на их игру во второй половине, то команда чётко следовала отлично подготовленному плану. Они не использовали никаких необычных защитных схем против Виктора Вембаньямы и не придумывали ничего экстраординарного. Просто поставили против него своего центрового, и Вембаньяма не смог справиться с Карлом-Энтони Таунсом. Таунс провёл один из лучших матчей в защите в своей карьере», — приводит слова Уиндхорста NBA Courtside в социальной сети Х.