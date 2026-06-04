«С нашей стороны было слишком много нытья». Тренер «Нью-Йорка» — о первом матче финала НБА

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (105:95; 1-0) в первом матче финальной серии НБА рассказал, что команда слишком много жаловалась на судей в первой половине игры.

«С нашей стороны было слишком много нытья и обращений к арбитрам. Рик Брансон [ассистент] очень помог. Сказал мне заткнуться к чёрту, заставил всех замолчать и оставить судей в покое. Это очень помогло, потому что мы сходили с ума. Мы послушали его, и это позволило нам направить энергию в нужное русло во второй половине матча», — сказал Браун на пресс-конференции после встречи.

Следующий матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня в Сан-Антонио.