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«С нашей стороны было слишком много нытья». Тренер «Нью-Йорка» — о первом матче финала НБА

«С нашей стороны было слишком много нытья». Тренер «Нью-Йорка» — о первом матче финала НБА
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (105:95; 1-0) в первом матче финальной серии НБА рассказал, что команда слишком много жаловалась на судей в первой половине игры.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«С нашей стороны было слишком много нытья и обращений к арбитрам. Рик Брансон [ассистент] очень помог. Сказал мне заткнуться к чёрту, заставил всех замолчать и оставить судей в покое. Это очень помогло, потому что мы сходили с ума. Мы послушали его, и это позволило нам направить энергию в нужное русло во второй половине матча», — сказал Браун на пресс-конференции после встречи.

Следующий матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня в Сан-Антонио.

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