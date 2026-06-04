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Тренер «Нью-Йорка» Браун прокомментировал победу над «Спёрс» в первом матче финала НБА

Тренер «Нью-Йорка» Браун прокомментировал победу над «Спёрс» в первом матче финала НБА
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал победу над «Сан-Антонио Спёрс» (105:95; 1-0) в первом матче финальной серии НБА, отметив, что команда прибавила во второй половине и должна продолжать наращивать темп в следующих встречах.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Хорошая победа. Нам показалось, что мы играли не слишком хорошо. Уверен, что «Сан-Антонио» кажется так же. Приятно учиться на победе. В первой половине нам надрали задницу в быстрых атаках. Мы к такому готовились. Однако у них было 24 очка в таких атаках в первой половине. Во второй – девять. Так что мы стали быстрее возвращаться. Надо бежать в защиту. Закрывать пространство. Нельзя просто следовать за своим игроком. У них скоростные атлеты. А дальше набегает Вембаньяма, который может и забросить «трёшку», и дойти до кольца.

Мы прибавили в эффективности своего перехода в нападение во второй половине. Надо продолжать наращивать темп, «Сперс» слишком хороши в позиционной защите, чтобы постоянно с ней сталкиваться. Когда играешь против команды с такой опорой в защите, как Виктор Вембаньяма, работа с пространством должна быть очень чёткой. Игра была достаточно контактной, надо стараться держать их за пределами нашей «краски», но не пускать на штрафную линию», — сказал Браун на пресс-конференции после матча.

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