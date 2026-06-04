Тренер «Нью-Йорка» Браун прокомментировал победу над «Спёрс» в первом матче финала НБА

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал победу над «Сан-Антонио Спёрс» (105:95; 1-0) в первом матче финальной серии НБА, отметив, что команда прибавила во второй половине и должна продолжать наращивать темп в следующих встречах.

«Хорошая победа. Нам показалось, что мы играли не слишком хорошо. Уверен, что «Сан-Антонио» кажется так же. Приятно учиться на победе. В первой половине нам надрали задницу в быстрых атаках. Мы к такому готовились. Однако у них было 24 очка в таких атаках в первой половине. Во второй – девять. Так что мы стали быстрее возвращаться. Надо бежать в защиту. Закрывать пространство. Нельзя просто следовать за своим игроком. У них скоростные атлеты. А дальше набегает Вембаньяма, который может и забросить «трёшку», и дойти до кольца.

Мы прибавили в эффективности своего перехода в нападение во второй половине. Надо продолжать наращивать темп, «Сперс» слишком хороши в позиционной защите, чтобы постоянно с ней сталкиваться. Когда играешь против команды с такой опорой в защите, как Виктор Вембаньяма, работа с пространством должна быть очень чёткой. Игра была достаточно контактной, надо стараться держать их за пределами нашей «краски», но не пускать на штрафную линию», — сказал Браун на пресс-конференции после матча.