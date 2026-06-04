НБА расследует инцидент с выкриками в адрес лидера «Нью-Йорка» Брансона — источник

НБА изучает инцидент с двумя болельщиками, которые во время концовки первого матча финальной серии плей-офф между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс» (95:105) якобы выкрикивали в адрес лидера «Никс» Джейлена Брансона оскорбительные реплики, в том числе называя его «флоппером». Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс на своей странице в социальной сети Х.

После игры Брансон обратился к арбитру Скотту Фостеру, чтобы сообщить о поведении болельщиков. Однако, по данным источников, выкрики в его адрес продолжились.

Брансон стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

Следующий матч в финальной серии состоится в ночь на 6 июня.