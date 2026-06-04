ЦСКА уверенно выиграл второй матч финала Единой лиги с УНИКСом

В четверг, 4 июня, в Москве состоялся второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный ЦСКА принимал казанский УНИКС. Хозяева паркета со счётом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21) одержали победу. Таким образом, в серии до четырёх побед ведёт ЦСКА со счётом 2-0.

В составе московской команды лучшим игроком оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл (самый ценный игрок регулярного чемпионата), в его активе 28 очков, два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+27».

В составе УНИКСа отличился американский разгрывающий Пэрис Ли, заработавший 20 очков, сделавший один подбор и пять передач при коэффициенте эффективности «+24».

Третья игра серии состоится 8 июня в Казани.