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Дрэймонд Грин прокомментировал контракт Стефена Карри с китайским брендом Li-Ning

Дрэймонд Грин прокомментировал контракт Стефена Карри с китайским брендом Li-Ning
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал контракт одноклубника Стефена Карри с китайским брендом Li‑Ning, назвав это соглашение доказательством огромного влияния четырёхкратного чемпиона НБА. Договор рассчитан на 10 лет и является одним из крупнейших в истории баскетбольной индустрии. Компания Li-Ning занимается производством спортивной одежды и обуви.

«Во-первых, Li‑Ning – один из самых быстрорастущих обувных брендов в мире. Во-вторых, это возможность для Стефа развивать свой бренд по всему миру, особенно на рынке Китая, а также обеспечить себе жизнь после баскетбола. Все эти пункты сходятся. Я очень рад за него. Это действительно прорывное соглашение. Подписать обувной контракт на более чем $ 400 млн в 38 лет – это нечто неслыханное. Это только показывает, какой вес имеет имя Стефен Карри, его влияние и статус. То, кем он является и что он представляет, объясняет, почему с ним готовы заключать 10-летние соглашения», — сказал Грин в своём подкасте на YouTube.

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