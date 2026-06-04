Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 4 июня

Сегодня, 4 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках второго матча финальной серии в Москве встречались местный ЦСКА и казанский УНИКС. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 4 июня:

ЦСКА — УНИКС — 102:89 (2-0).

Самым результативным игроком встречи оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл (самый ценный игрок регулярного чемпионата), в его активе 28 очков, два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+27».



Следующий матч в финальной серии состоится 8 июня в Казани.

Достижения сборных России по баскетболу: