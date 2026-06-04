ЦСКА установил рекорд по количеству трёхочковых попаданий в плей-офф Единой лиги

В четверг, 4 июня, в Москве во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 ЦСКА обыграл УНИКС со счётом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21). Армейцы установили рекорд по количеству трёхочковых попаданий в плей-офф — 20.

Хозяева паркета реализовали 48,8% трёхочковых бросков. У УНИКСа этот показатель составил 47,2%.

В составе московской команды лучшим игроком оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл (самый ценный игрок регулярного чемпионата), в его активе 28 очков, два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+27».

Третья игра серии состоится 8 июня в Казани.