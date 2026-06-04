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ЦСКА установил рекорд по количеству трёхочковых попаданий в плей-офф Единой лиги

ЦСКА установил рекорд по количеству трёхочковых попаданий в плей-офф Единой лиги
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В четверг, 4 июня, в Москве во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 ЦСКА обыграл УНИКС со счётом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21). Армейцы установили рекорд по количеству трёхочковых попаданий в плей-офф — 20.

Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 89
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 28, Уэйр - 21, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 8, Кливленд - 7, Руженцев - 7, Ухов - 7, Антонов - 5, Курбанов - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 20, Ли - 20, Бингэм - 12, Швед - 12, Стюарт - 9, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Беленицкий - 4, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков

Хозяева паркета реализовали 48,8% трёхочковых бросков. У УНИКСа этот показатель составил 47,2%.

В составе московской команды лучшим игроком оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл (самый ценный игрок регулярного чемпионата), в его активе 28 очков, два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+27».

Третья игра серии состоится 8 июня в Казани.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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