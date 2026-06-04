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Форвард «Зенита» Воронцевич высказался о предстоящем третьем матче серии с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Воронцевич высказался о предстоящем третьем матче серии с «Локомотивом»
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от третьего матча серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Против «Локомотива» непросто играть, краснодарцы — серьёзный соперник. Никто не говорил, что будет легко их победить, тем более разгромно. Сейчас ведём 2-0 — хороший результат. Теперь отправляемся в Краснодар и понимаем, что там будет очень нелегко. Дома, при своих болельщиках «Локомотив» играет замечательно. Будем настраиваться. Прежде всего нужен характер, надёжность, должно присутствовать желание держать удар. Если проявим эти качества, то всё получится», — приводит слова Воронцевича «Радио «Зенит».

Третья встреча в этой серии состоится 7 июня в Краснодаре.

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