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Защитник УНИКСа Ли: тяжело победить на выезде, когда позволяешь сопернику набрать 102 очка

Защитник УНИКСа Ли: тяжело победить на выезде, когда позволяешь сопернику набрать 102 очка
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Разыгрывающий защитник УНИКСа Пэрис Ли прокомментировал поражение своей команды во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (89:102). Армейцы повели в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 89
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 28, Уэйр - 21, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 8, Кливленд - 7, Руженцев - 7, Ухов - 7, Антонов - 5, Курбанов - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 20, Ли - 20, Бингэм - 12, Швед - 12, Стюарт - 9, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Беленицкий - 4, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков

«Сегодня обе команды здорово атаковали. Однако тяжело победить на выезде, когда позволяешь сопернику набрать 102 очка. Мы тоже забили немало – 89, но обыграть команду, показавшую такую высокую результативность на домашней площадке, крайне сложно», — приводит слова Ли пресс-служба казанского клуба.

Разыгрывающий набрал 20 очков, а также сделал один подбор и пять передач.

Третий матч финала состоится 8 июня в Казани.

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