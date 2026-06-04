Защитник УНИКСа Ли: тяжело победить на выезде, когда позволяешь сопернику набрать 102 очка

Разыгрывающий защитник УНИКСа Пэрис Ли прокомментировал поражение своей команды во второй встрече финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (89:102). Армейцы повели в серии со счётом 2-0.
«Сегодня обе команды здорово атаковали. Однако тяжело победить на выезде, когда позволяешь сопернику набрать 102 очка. Мы тоже забили немало – 89, но обыграть команду, показавшую такую высокую результативность на домашней площадке, крайне сложно», — приводит слова Ли пресс-служба казанского клуба.
Разыгрывающий набрал 20 очков, а также сделал один подбор и пять передач.
Третий матч финала состоится 8 июня в Казани.