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Тренер ЦСКА Пистиолис: всего лишь 2-0. Ничего ещё не решено, УНИКС не сдастся

Тренер ЦСКА Пистиолис: всего лишь 2-0. Ничего ещё не решено, УНИКС не сдастся
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (102:89) во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы повели в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . Финал
04 июня 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 89
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 28, Уэйр - 21, Астапкович - 13, Жан-Шарль - 8, Кливленд - 7, Руженцев - 7, Ухов - 7, Антонов - 5, Курбанов - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
УНИКС: Рейнольдс - 20, Ли - 20, Бингэм - 12, Швед - 12, Стюарт - 9, Д. Кулагин - 7, Лопатин - 5, Беленицкий - 4, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков

«Прежде всего хотел бы начать с благодарности болельщикам, которые во втором матче подряд создали прекрасную атмосферу и помогли нам победить. Что касается встречи: всего лишь 2:0, ни больше, ни меньше. Ничего ещё не решено, и мы знаем, что УНИКС – не тот тип команды, который сдастся. Мы много очень хорошо сделали в этой встрече, но в то же время моя работа предполагает, что я никогда не могу быть удовлетворён тем, что мы увидели. В Казани будет сложнее, и нам нужно очень многое улучшить», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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