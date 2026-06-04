Тренер ЦСКА Пистиолис: всего лишь 2-0. Ничего ещё не решено, УНИКС не сдастся

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (102:89) во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы повели в серии со счётом 2-0.

«Прежде всего хотел бы начать с благодарности болельщикам, которые во втором матче подряд создали прекрасную атмосферу и помогли нам победить. Что касается встречи: всего лишь 2:0, ни больше, ни меньше. Ничего ещё не решено, и мы знаем, что УНИКС – не тот тип команды, который сдастся. Мы много очень хорошо сделали в этой встрече, но в то же время моя работа предполагает, что я никогда не могу быть удовлетворён тем, что мы увидели. В Казани будет сложнее, и нам нужно очень многое улучшить», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.