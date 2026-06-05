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Рейнольдс висел на кольце, чирлидерши следовали трендам. Фото победы ЦСКА над УНИКСом

Рейнольдс висел на кольце, чирлидерши следовали трендам. Фото победы ЦСКА над УНИКСом
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4 июня в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местный ЦСКА принимал казанский УНИКС. Хозяева паркета одержали победу со счётом 102:89 (31:30, 32:21, 23:17, 16:21) и упрочили лидерство в серии до четырёх побед — 2-0.

Лучшие кадры матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе московской команды лучшим игроком оказался 31-летний американский разыгрывающий Мело Тримбл (самый ценный игрок регулярного чемпионата), в его активе 28 очков, два подбора и четыре передачи при коэффициенте эффективности «+27».

В составе УНИКСа отличился американский разгрывающий Пэрис Ли, заработавший 20 очков, сделавший один подбор и пять передач при коэффициенте эффективности «+24».

Третья игра серии состоится 8 июня в Казани.

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