Тони Паркер: Вембаньяма — с отрывом лучший игрок НБА

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер высоко оценил игру французского центрового Виктора Вембаньямы, назвав его лучшим игроком лиги с большим отрывом.

«Это действительно впечатляет. Несколько дней назад мы обменялись сообщениями, и я сказал ему: «Честно говоря, это впечатляет и очень вдохновляет». Виктор невероятен. То, что он делает в своём возрасте, феноменально. Для меня он лучший игрок НБА, и с большим отрывом. Очень редко молодая команда способна побеждать в НБА. Обыграть «Оклахому» было невероятным достижением, но теперь нужно довести дело до конца», — приводит слова Паркера портал BeBasket.