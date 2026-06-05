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Тони Паркер: Вембаньяма — с отрывом лучший игрок НБА

Тони Паркер: Вембаньяма — с отрывом лучший игрок НБА
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер высоко оценил игру французского центрового Виктора Вембаньямы, назвав его лучшим игроком лиги с большим отрывом.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«Это действительно впечатляет. Несколько дней назад мы обменялись сообщениями, и я сказал ему: «Честно говоря, это впечатляет и очень вдохновляет». Виктор невероятен. То, что он делает в своём возрасте, феноменально. Для меня он лучший игрок НБА, и с большим отрывом. Очень редко молодая команда способна побеждать в НБА. Обыграть «Оклахому» было невероятным достижением, но теперь нужно довести дело до конца», — приводит слова Паркера портал BeBasket.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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