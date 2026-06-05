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Дональд Трамп посетит третий матч финала НБА — Чарания

Дональд Трамп посетит третий матч финала НБА — Чарания
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Президент США Дональд Трамп посетит третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс», который состоится в ночь на 9 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что на арене уже прошёл инструктаж службы безопасности в преддверии возможного визита президента.

Напомним, 27 мая, на заседании в Белом доме Трамп уже намекнул, что собирается посетить одну из встреч «Нью-Йорка», отметив, что владелец «Никс» Джим Долан входит в число пригласивших его лиц.

«Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 1-0.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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