Защитник «Сан-Антонио» Касл сравнил Джейлена Брансона с Гилджес-Александером

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл рассказал о сложностях в оборонительных действиях против двукратного MVP НБА канадца Шея Гилджес-Александера и лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона. По его словам, оба звёздных разыгрывающих похожи, однако создают опасность разными способами.

«Я бы сказал, что они во многом похожи. Конечно, Джейлен – левша, Шей – правша, но Шей больше угрожает проходами до самого кольца. Джейлен же чаще использует углы, больше играет на фейках, возможно, чуть больше, чем Шей. В основном он работает через смену углов, старается выходить в свои точки на площадке и не столько провоцирует фолы, сколько стремится добраться до комфортных позиций в средней дистанции. Поэтому задача – просто не позволять ему делать это», — приводит слова Касла NBA TV в социальной сети Х.