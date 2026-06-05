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«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт Валкириз» в WNBA, россиянка Косу набрала восемь очков

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт Валкириз» в WNBA, россиянка Косу набрала восемь очков
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В ночь на 5 июня состоялся матч регулярного чемпионата женской НБА сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Линкс» принимала «Голден Стейт Валкириз». Хозяева паркета одержали победу со счётом 87:84 (18:22, 24:22, 23:22, 22:18).

Российский форвард «Линкс» Анастасия Косу провела на паркете 13 минут, набрала восемь очков и сделала четыре подбора.

Оливия Майлз из «Миннесоты» стала самым результативным игроком встречи, на её счету 28 очков.

«Миннесота» одержала восемь побед в десяти матчах и занимает первое место в Восточной конференции. «Голден Стэйт Валкириз» (шесть побед в десяти матчах) идёт четвёртым.

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