Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс: во сколько начало 2-го матча финала НБА 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс»: когда начало 2-го матча финала НБА, где смотреть
Комментарии

Завтра, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио пройдёт второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии равен 1-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Начало игры запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события матча. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
06 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».

Материалы по теме
Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Второй матч. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android