«Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс»: когда начало 2-го матча финала НБА, где смотреть

Завтра, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио пройдёт второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии равен 1-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Начало игры запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события матча. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одержал верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».