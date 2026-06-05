Где смотреть 2-й матч финала НБА — 2026: Сан-Антонио Спёрс — Нью-Йорк Никс, кто покажет

Завтра, 6 июня, на стадионе «Фрост Бэнк-центр» в Сан-Антонио пройдёт второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии равен 1-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Трансляцию проведёт телеканал ESPN, также она будет доступна в мобильных приложениях НБА и ESPN. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события матча.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей взял верх над «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».