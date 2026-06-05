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Тимофей Мозгов: Влад Голдин может закрепиться в НБА, но не в «Майами»

Тимофей Мозгов: Влад Голдин может закрепиться в НБА, но не в «Майами»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянин Тимофей Мозгов выразил уверенность в том, что 25-летний центровой Владислав Голдин имеет потенциал продолжить карьеру в североамериканской организации, но не в клубе «Майами Хит», за который тот сейчас выступает.

«Не знаю, думаю, что Влад может закрепиться в НБА, но, наверное, не в «Майами», потому что это одна из первых команд, которая ушла от классического баскетбола. «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт» начинали эту историю делать. Ему, конечно, в этой команде очень тяжело. Поэтому я думаю, что в другой команде да, но не в «Майами», – приводит слова Мозгова ТАСС.

Голдин в сезоне-2025/2026 провёл девять матчей в регулярном чемпионате НБА. В среднем за матч россиянин набирал 0,8 очка, делал 1,0 подбора и 0,3 передачи.

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