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Ненад Дмитриевич может перейти в «Арис», несмотря на действующий контракт с «Зенитом»

Ненад Дмитриевич может перейти в «Арис», несмотря на действующий контракт с «Зенитом»
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Северомакедонский защитник Ненад Дмитриевич близок к переходу в греческий «Арис», несмотря на действующее соглашение с «Зенитом». Об этом сообщает издание Gazzetta.

По информации источника, «Арис» ведёт продвинутые переговоры с баскетболистом, а сделка может быть оформлена уже в ближайшее время. Отмечается, что главный тренер греческой команды Василис Спанулис рассматривает Дмитриевича в качестве основного разыгрывающего на следующий сезон.

Дмитриевич начал сезон-2025/2026 в составе «Зенита», однако по ходу чемпионата перебрался в «Баварию». Петербургский клуб сообщал, что баскетболист выступает за немецкую команду на правах аренды, а его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2026/2027.

При этом в сообщении «Баварии» отмечалось, что клуб подписал с игроком полноценное соглашение до конца сезона с возможностью продления ещё на один год.

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