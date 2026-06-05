«Это крайне важный шаг». Андрей Кириленко оценил решение ФИБА в отношении России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о допуске молодёжных сборных России 3х3 к международным турнирам. Глава РФБ отметил, что для российских игроков возможность выступить на международной арене имеет особое значение после длительного перерыва.

— Одним из главных событий сезона стал допуск молодёжных сборных России 3х3 к международным соревнованиям. Насколько это важный шаг для российского баскетбола и можно ли считать его сигналом к дальнейшему возвращению на международную арену?

— Это крайне важный шаг. Любая возможность играть и пробовать себя — большая редкость и роскошь. Мы очень рады, что наши команды примут участие в Кубке наций. Сделаем всё возможное, чтобы они были к этому готовы и подошли в хорошей форме к турниру. Конечно, будет сложно, так как мы давно не играли.

Для этих ребят это вообще первый международный чемпионат, у них не было такого опыта. Ждём классного и задорного выступления. Пусть они покажут, на что способны, и попробуют свои силы, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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