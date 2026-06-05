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Андрей Кириленко назвал россиян, которые могут быть выбраны на драфте НБА

Андрей Кириленко назвал россиян, которые могут быть выбраны на драфте НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о молодых российских баскетболистах, которые могут быть выбраны на драфте НБА в будущем. По словам главы РФБ, среди наиболее перспективных кандидатов выделяются Егор Амосов и Всеволод Ищенко.

— Семь лет в НБА не было россиян, а теперь вся страна следит за успехами Егора Дёмина в «Бруклине». Кто, на ваш взгляд, может стать следующим на драфте? Каково ваше мнение о кандидатуре Всеволода Ищенко?
— За Егором я следил с его девяти лет. На моих глазах он вырос за эти 10 лет. Очень приятно, когда он первые шаги делал в первенстве России, а потом его выбирают в первой десятке драфта и он здорово выступает. Конечно, Егор — звёздочка, за который мы следим.

Если говорить о драфте, то Егор Амосов из «Реала» и Всеволод Ищенко из «Локомотива-Кубань» выделяются. Оба немного сыроваты, очень молодые, но потенциал есть, и парни могут сделать следующий шаг, конечно, если не будут лениться. Естественно, у нас ещё есть талантливые Лев Свинин и Глеб Фирсов. Мне ещё нравится Илья Ермаков очень сильно, играющий в США, хоть у него неудачный сезон из-за травмы был. Мы за всеми следим и всем желаем удачи! — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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