Андрей Кириленко — о проспектах из России: команды NCAA будут их переманивать

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о риске усиления конкуренции со стороны NCAA после внедрения NIL-контрактов. По мнению главы РФБ, борьба за молодых талантов затрагивает не только Россию, но и другие европейские страны, а вопрос регулирования уже обсуждается на уровне ФИБА.

— После легализации NIL-контрактов в NCAA американская студенческая лига стала для молодых игроков финансово и спортивно привлекательнее многих профессиональных чемпионатов. Нет ли у вас опасений, что команды NCAA будут активнее переманивать лучших российских талантов?

— Опасения есть, и они не напрасные. Команды NCAA будут переманивать таланты, здесь мы не можем пока застраховать себя. Необходим регулятор, который мог бы обезопасить наш баскетбол от таких контрактов. Это касается не только России, а талантов из Сербии, Франции, Хорватии. Вопрос стоит на повестке в ФИБА и мировом баскетболе, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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