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Андрей Кириленко назвал российские регионы, которые добились прогресса в баскетболе

Андрей Кириленко назвал российские регионы, которые добились прогресса в баскетболе
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил развитие баскетбола в регионах страны и выделил территории, которые сделали заметный шаг вперёд за последний год. По словам главы РФБ, прогресс наблюдается сразу в нескольких областях страны.

— Какие регионы, на ваш взгляд, за последний год сделали самый заметный шаг вперёд?
— В женском баскетболе — Владимирская область. В мужском — Челябинская область. А если совместно и в мужском и женском — конечно, Курская область. Именно спортсмены и команды из этого региона выиграли всё, что возможно, а где невозможно — сыграли в финале.

Это касается и Премьер-лиги, и фарм-клубов, и мужской команды, которая в Высшей лиге победила. Конечно, всегда успешно выступает Московская область, но если говорить о регионах, которые активно сделали шаг вперёд, то остановлюсь на Владимирской, Челябинской и Курской областях, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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