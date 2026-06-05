В РФБ открыты к проведению товарищеского матча между командами России и США

Генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок выразил заинтересованность в организации товарищеского матча по баскетболу между командами России и США.

«Если российская и американская стороны договорятся сыграть в хоккей в какой бы то ни было форме, то это будет очень интересный и полезный опыт для всех. Интересно понаблюдать за развитием событий. Думаю, что Российская федерация баскетбола вполне могла бы сыграть товарищескую встречу против коллег из США. У них в составе могли бы быть такие фигуры, как Грант Хилл, Чонси Биллапс, Сеймон Огастус, Шариф Абдур-Рахим, наш большой друг Кит Лэнгфорд. Очень серьёзная компания собирается. У нас в состав можно включить Андрея Кириленко, Сергея Моню, Виктора Хряпу, Сергея Быкова, Анну Архипову, Светлану Абросимову, Наталью Водопьянову. Ещё неизвестно, кто победит. Идея очень классная, могло бы получиться хорошо», — приводит слова Дячка ТАСС.