Глава РФБ Андрей Кириленко прояснил ход переговоров с ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил текущее состояние переговоров с Международной федерацией баскетбола (ФИБА). Руководитель организации отметил, что организация поддерживает активный диалог с российской стороной, однако ключевые решения во многом связаны с позицией МОК.

— Как сегодня вы оцениваете диалог с ФИБА? Изменилась ли атмосфера внутри международной баскетбольной среды за последнее время?

— Диалог с ФИБА идёт очень активно. Пока очень мало примеров игровых видов спорта, которые бы вернулись в официальные международные турниры. Из того, что я слышал, это водное поло и наш баскетбол 3x3.

Атмосфера всегда была хорошей на протяжении последних лет, все очень поддерживают друг друга. Но здесь есть политическое решение, а ФИБА — иерархическое подразделение МОК. Конечно же, многие моменты очень серьёзно завязаны на решениях Олимпийского комитета, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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