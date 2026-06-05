«Мне им хочется сказать…» Андрей Кириленко высказался о россиянах, играющих за рубежом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил выступления молодых российских игроков, продолжающих карьеру в зарубежных чемпионатах. Глава РФБ отметил важность международной практики для развития баскетболистов и призвал молодых спортсменов использовать такие возможности.

— Интересно следить за нашей молодёжью не только из-за океана. Так, сразу несколько россиян успешно выступают в Испании — до полуфинала молодёжной лиги дошли Александр Савков, Александр Панасюк, Илья Фролов и Егор Амосов — последние в составе «Реала» в итоге стали победителями чемпионата Испании U22! Как оцениваете успехи ребят?

— Если говорить об остальных ребятах, которые играют в NCAA или Испании, мне им хочется сказать, что сейчас в российском баскетболе сложилась такая ситуация извне, поэтому не многим удаётся получать международную практику. У Ильи Фролова, Александра Савкова и у многих других есть такая возможность.

Неплохо, что в нынешних условиях ребята уезжают и получают практику в зарубежных клубах или университетах. В российском баскетболе есть лимитированное количество мест для молодых игроков, так это профессиональные команды, нацеленные на результат. Любую возможность нужно использовать, и я рад, что у многих это получается, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

18-летний баскетболист набрал 103 очка за матч: