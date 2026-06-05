Кириленко предположил, как ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локо» играли бы сейчас в Евролиге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил уровень ведущих клубов Единой лиги ВТБ и их потенциальные возможности в Евролиге. Глава РФБ отметил, что топ-команды турнира способны конкурировать на высоком уровне, а также добавил, что хотел бы видеть больше игрового времени у молодых российских баскетболистов.

«Те иностранные игроки, которые выступают в Единой лиге, полностью соответствуют её уровню. Лига до сих пор показывает сильный уровень, команды играют на достойном уровне, сопоставимом с Евролигой и Еврокубком. Если любой клуб из топ-4 поставить в Евролигу, то он точно не затеряется.

Я проблем никаких не вижу. Единственное, я бы хотел, чтобы молодым парням давали чуть побольше шансов проявить себя. Хотя и тут ситуация меняется, потому что во многих командах есть два-три таланта, получающих большое время. Хочется сказать спасибо тем клубам, которые доверяют нашим игрокам, давая им возможность выступать на высоком уровне», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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