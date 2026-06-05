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«Леброн против Дюранта». Кириленко — о возможном реформировании баскетбола

«Леброн против Дюранта». Кириленко — о возможном реформировании баскетбола
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Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о возможных изменениях в правилах баскетбола и идеях по реформированию формата игры. Глава РФБ отметил, что относится к ряду нововведений консервативно, но поддерживает развлекательные элементы в Матчах звёзд.

«На мой взгляд, четырёхочковый бросок не нужен, я в этом плане консервативен. Если говорить о какой-то весёлой истории, которую можно добавить, то это буллиты, как в Медиалиге. Например, можно начать внедрять это в Матчах звёзд. Допустим, увидеть Леброна Джеймса против Кевина Дюранта в игре один на один в полную силу было бы очень интересно и для игроков, и для зрителей.

Как внедрить такое в процесс игры? Пока я не понимаю, как такого добиться, но в виде развлекательной составляющей почему бы и нет», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Виталием Весёлым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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